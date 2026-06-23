Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι προτάσεις της ΝΔ για τη θητεία ΠτΔ, διάλυση Βουλής και δημοψηφίσματα

Μία και μόνη εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, που θα συζητηθούν σήμερα, Τρίτη στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Αντικείμενο της επικείμενης συνεδρίασης της Επιτροπής είναι η πρόταση αναθεώρησης:

Του άρθρου 30 παρ. 1,5: Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Του άρθρου 41 παρ. 2,5: Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας -διάλυση, με πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).

Του άρθρου 44 παρ. 2: Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων: το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών.

Του άρθρου 118: Μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή των αναθεωρημένων παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 30, ως προς τον ήδη υπηρετούντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η πρόταση για να είναι η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας μία και μόνη και εξαετής, έχει συνδεθεί με τη μείωση των πολιτικών εντάσεων που προκαλούνται με αφορμή την επανεκλογή του και με την ανεξαρτησία του θεσμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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