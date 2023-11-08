Ένας 23χρονος από τις ΗΠΑ σκότωσε και έπειτα αποκεφάλισε την 64χρονη γιαγιά του στο διαμέρισμα όπου διέμεναν.

Η φρικτή δολοφονία αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για ανθρωποκτονία σε διαμέρισμα στο Σαν Φρανσίσκο.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν την αποκεφαλισμένη σορό της 64χρονης Έλβια Λόπεζ-Αρόγιο.

Σύμφωνα με το BBC, οι υποψίες στράφηκαν από την πρώτη στιγμή στον 23χρονο εγγονό της Λουίς Γκουστάβο Αρόγιο-Λόπεζ ο οποίος έμενε μαζί με την 63χρονη γιαγιά του και βρισκόταν υπό επιτήρηση μετά την πρόσφατη αποφυλάκισή του για επίθεση με όπλο και οπλοκατοχή.

Έφυγε από το διαμέρισμα κρατώντας το κεφάλι της γιαγιάς του

Ο 23χρονος αφού επιτέθηκε και σκότωσε την γιαγιά του, στη συνέχεια την αποκεφάλισε και τελικά έφυγε απο το διαμέρισμα με το κεφάλι της γυναίκας στα χέρια.

Σημειώνεται πως στην οικία της οικογένειας βρέθηκαν αρκετά όπλα. Ο 23χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου όταν τον είδε αστυνομικός στο Σαν Φρανσίσκο βάσει της ενημέρωσης που είχε προηγηθεί για τον εντοπισμό του.

Το κεφάλι της γυναίκας εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του 23χρονου σε όχθη ποταμού.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το κίνητρο του 23χρονου.

