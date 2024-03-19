Λογαριασμός
Καταγγελία για Έντι Ράμα: Φαίνεται να σπρώχνει γυναίκα δημοσιογράφο επειδή δεν του άρεσε η ερώτηση - Δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας αποχωρεί φανερά εκνευρισμένος από το σημείο

Έντι Ράμα

Τη συμπεριφορά του πρωθυπουργού της Αλβανίας απέναντι σε γυναίκα δημοσιογράφο καταγγέλλει η οργάνωση Women Press Freedom, ανεβάζοντας στα social media και το σχετικό βίντεο - ντοκουμέντο.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ο Έντι Ράμα έσπρωξε τη γυναίκα δημοσιογράφο όταν δέχθηκε ερώτηση που δεν ήταν της αρεσκείας του.

Στο βίντεο που «ανέβηκε» στα social media, φαίνεται ο Έντι Ράμα να σπρώχνει με το δεξί του χέρι τη γυναίκα και να αποχωρεί φανερά εκνευρισμένος.

