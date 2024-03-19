Τη συμπεριφορά του πρωθυπουργού της Αλβανίας απέναντι σε γυναίκα δημοσιογράφο καταγγέλλει η οργάνωση Women Press Freedom, ανεβάζοντας στα social media και το σχετικό βίντεο - ντοκουμέντο.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ο Έντι Ράμα έσπρωξε τη γυναίκα δημοσιογράφο όταν δέχθηκε ερώτηση που δεν ήταν της αρεσκείας του.
Στο βίντεο που «ανέβηκε» στα social media, φαίνεται ο Έντι Ράμα να σπρώχνει με το δεξί του χέρι τη γυναίκα και να αποχωρεί φανερά εκνευρισμένος.
#Albania: Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta. It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD— #WomenInJournalism (@CFWIJ) March 19, 2024
