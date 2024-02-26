Ένα περίεγο περιστατικό διερευνούν οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι καθώς ένα εμπορευματικό τρένο διήνυσε χθες, Κυριακή περισσότερα από 70 χιλιόμετρα (43,4 μίλια) χωρίς όμως να υπάρχει οδηγός.

Τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το τρένο να περνάει με μεγάλη ταχύτητα από πολλούς σταθμούς χωρίς να σταματάει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC το τρένο χωρίς οδηγό ξεκίνησε από την Κατούα στο Τζαμού και έφτασε μέχρι το Κασμίρ στην περιοχή Χοσιαρπούρ στο Παντζάμπ, όπου και το τρένο σταμάτησε, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI) ότι το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 7:25 και 09:00 τοπική ώρα (01:55 και 3:30 GMT) της Κυριακής.

Το τρένο των 53 βαγονιών, που μετέφερε πέτρες, ήταν καθ' οδόν προς το Παντζάμπ από το Τζαμού όταν σταμάτησε στην Κατούα για αλλαγή προσωπικού. Τότε άρχισε ξαφνικά να κινείται κατεβαίνοντας μια πλαγιά αφού όμως ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του κατέβηκαν.

Το τρένο κινήθηκε με ταχύτητα σχεδόν 100 χλμ./ώρα και κατάφερε να διασχίσει περίπου πέντε σταθμούς πριν σταματήσει.

«Το τρένο σταμάτησε αφού ένας αξιωματούχος του σιδηροδρόμου τοποθέτησε ξύλινα μπλοκ στις γραμμές για να σταματήσει το τρένο», είπαν αξιωματούχοι στο PTI.

Τα ξύλινα μπλοκ βοήθησαν στη μείωση της ταχύτητας του τρένου.

Αξιωματούχοι είπαν στο PTI ότι προσπαθούν να προσδιορίσουν τον ακριβή λόγο που το τρένο άρχισε να κινείται ώστε να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

