ΗΠΑ: Σε λίγες ώρες η πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη στην Αλαμπάμα μετά από έναν χρόνο

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την εκτέλεση ενός θανατοποινίτη στην Αλαμπάμα, ο οποίος καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου μιας ηλικιωμένης πριν από 22 χρόνια. Θα είναι η πρώτη εκτέλεση σε αυτήν την αμερικανική πολιτεία αφότου η κυβερνήτρια Κέι Άιβι άναψε τον Φεβρουάριο το πράσινο φως για την επανέναρξη της επιβολής της εσχάτης των ποινών, μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης των διαδικασιών.

Η Άιβι ανέστειλε τον Νοέμβριο τις εκτελέσεις και διέταξε να επανεξεταστεί η διαδικασία που ακολουθείται στη χορήγηση θανατηφόρων ενέσεων, έπειτα από μια σειρά «αποτυχημένων» προσπαθειών πέρυσι. Σε μια από αυτές, η εκτέλεση ματαιώθηκε επειδή οι αξιωματούχοι δεν έβρισκαν φλέβα στον θανατοποινίτη πριν από την εκπνοή της διορίας.

The Eleventh Circuit Court of Appeals has upheld a lower court’s order allowing AL to execute James Barber by lethal injection despite an uninterrupted streak of executions involving “protracted, severely painful, and grisly efforts” to establish IV lines. https://t.co/NYsUaLQuET