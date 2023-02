Παρά λίγο τραγωδία στις ΗΠΑ: Πυροβολήθηκαν ένα 2χρονο κοριτσάκι, η μητέρα του και πέντε έφηβοι 

Παρά λίγο τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επτά άνθρωποι, ένα κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών, η μητέρα του παιδιού, και πέντε έφηβοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το απόγευμα της Πέμπτης κοντά σε ένα σχολείο σε προάστιο της Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν τις 6 μ.μ.

Again! PHILADELPHIA -- Seven people, including a 2-year-old girl and five teenagers, were shot in Philadelphia's Strawberry Mansion section Thursday night around 6pm.

Police say they're looking for three Black men wanted for the shooting. All three were wearing black clothing, pic.twitter.com/dwA7OZMtGm