Επιβάτες αεροπλάνου έγιναν «μπαλάκι» - Πετούσαν 7 ώρες από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και στο τέλος ξαναγύρισαν πίσω

Μία απίστευτη περιπέτεια στον αέρα έζησαν περίπου 300 επιβάτες τακτικής εσωτερικής πτήσης στην Ιαπωνία. Για ένα ταξίδι 2 ωρών κατέληξαν να πετάνε 7 ώρες πάνω από διάφορες πόλεις και στο τέλος το αεροπλάνο τους ξαναγύρισε στο αεροδρόμιο από όπου απογειώθηκαν.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση JL331 της Japan Airlines από το αεροδρόμιο Haneda στο Τόκιο με προορισμό τη Φουκουόκα.

Αρχικά, η πτήση καθυστέρησε να απογειωθεί 90 λεπτά.

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της Φουκουόκα, εκτός προγράμματος πια, δεν πήρε άδεια να προσγειωθεί λόγω φόρτου προσγειώσεων και απογειώσεων στον αεροδιάδρομο και ισχυρούς ανέμους. Έτσι, το αεροπλάνο με τους 300 επιβάτες ξαναγύρισε στο Τόκιο. Από εκεί όμως ανακατευθύνθηκε για να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Kansai κοντά στην Οσάκα, όπου και τελικά προσγειώθηκε μεν, αλλά…

300 plane passengers end up landing right where they started after seven-hour nightmare https://t.co/qTZsF6X5CK