ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από σχολείο στο Σικάγο – Νεκροί δύο έφηβοι

Δύο μαθητές λυκείου, 16 και 17 ετών, τραυματίστηκαν θανάσιμα χθες Παρασκευή από πυρά ενόπλων στο Σικάγο των ΗΠΑ. Την ώρα που έφευγαν μαζί με άλλους τέσσερις συμμαθητές τους από το σχολείο, δύο αυτοκίνητα σταμάτησαν κοντά τους και βγήκαν κουκουλοφόροι οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Chicago Tribune.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ένοπλοι πυροβόλησαν περίπου 20 φορές, ενώ αστυνομικός που βρέθηκε αργότερα στο σημείο έκανε λόγο για «ενέδρα θανάτου».

Οι δύο μαθητές διακομίστηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Northwestern Memorial όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους, δήλωσε ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τζον Χάιν.

Η αστυνομική διεύθυνση του Σικάγου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση του κινήτρου της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.