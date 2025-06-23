Το σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν καταστρώθηκε πριν από πολλές εβδομάδες και υλοποιήθηκε με απόλυτιη ακρίβεια και αρκετές παραπλανητικές ενέργειες και δηλώσεις.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν 125 πολεμικά αεροσκάφη στην επιχείρηση για τον βομβαρδισμό του Φουρντό και των άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν

Τα θηριώδη stealth βομβαρδιστικά B-2 εξαπέλυσαν 12 «bunker buster» βόμβες στο Φορντό και στις εγκαταστάσεις Νατανζ, ενώ πύραυλοι Τόμαχοκ εκτοξεύτηκαν από πλοία, στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν.

Οι χάρτες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ καταδεικνύουν το μέγεθος της αποστολής, την πολυπλοκότητά της και το κόστος μία τόσο μεγάλης, παγκόσμιας εμβέλειας επιχείρησης.

Δείτε τους χάρτες του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.