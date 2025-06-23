Παρά τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι κατέστρεψε μια ψηφιακή οθόνη στο κέντρο της Τεχεράνης, η οποία μετρούσε αντίστροφα μέχρι την «καταστροφή» του, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε βίντεο που –όπως υποστηρίζει– δείχνει ότι το λεγόμενο «ρολόι της αποκάλυψης» εξακολουθεί να λειτουργεί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το βίντεο τραβήχτηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι είχε πλήξει το ρολόι, μαζί με άλλους «στόχους του καθεστώτος» και κρατικές μονάδες καταστολής στην ιρανική πρωτεύουσα. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα του βίντεο ή η χρονική στιγμή της λήψης του, καθώς το ιρανικό καθεστώς ασκεί αυστηρό έλεγχο στις εικόνες που καταγράφουν τις συνέπειες των ισραηλινών επιθέσεων.

Το ψηφιακό χρονόμετρο βρίσκεται (ή βρισκόταν) στην κορυφή μιας μικρής πινακίδας στην Πλατεία Παλαιστίνης στην Τεχεράνη και μετρά αντίστροφα έως τον Σεπτέμβριο του 2040 – ημερομηνία κατά την οποία ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει προβλέψει ότι δεν θα υφίσταται πλέον το Κράτος του Ισραήλ.

Στο βίντεο, το ρολόι δείχνει πως απομένουν 5.569 ημέρες μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

