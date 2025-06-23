Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν σε χιλιάδες νέα άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα.

«Το επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα, το οποίο θα εγκριθεί από τους συμμάχους στη Χάγη, εισάγει ένα νέο κατώφλι: το 5% του ΑΕΠ να επενδύεται στην άμυνα. Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα – φιλόδοξο, ιστορικό και θεμελιώδες για την ασφάλεια του μέλλοντός μας», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, ενόψει της διήμερης συνόδου κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη.

«Αφήστε με να σας δώσω μερικά παραδείγματα για το πού θα επενδύσουμε. Μια πενταπλάσια αύξηση στις δυνατότητες αεράμυνας, επειδή βλέπουμε καθημερινά τον τρόμο της Ρωσίας από τους αιθέρες πάνω από την Ουκρανία και πρέπει να μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τέτοιες επιθέσεις.» ο ίδιος σημείωσε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας συμφώνησαν στον νέο φιλόδοξο στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του εθνικού ΑΕΠ.

Ο Ρούτε τόνισε ότι «όλοι οι σύμμαχοι συμφώνησαν» ακόμη και η Ισπανία, η οποία αρχικά είχε εκφράσει επιφυλάξεις.

Παράλληλα, ο Ρούτε τόνισε ότι η στήριξη των συμμάχων προς την Ουκρανία είναι αδιάκοπη και σταθερή, προσθέτοντας ότι φέτος οι σύμμαχοι θα προσφέρουν πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι «η Ρωσία παραμένει η πιο σημαντική και άμεση απειλή που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ.»

Σε ό,τι αφορά το Ιράν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν δεν παραβίασαν το διεθνές δίκαιο.

«Οι σύμμαχοι έχουν επανειλημμένα καλέσει το Ιράν να τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT),» δήλωσε σε δημοσιογράφους, ενόψει της διήμερης συνόδου κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη.



