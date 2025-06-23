Κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιχειρήσεων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι κατεδάφισε 2,5 χιλιόμετρα σηράγγων της Χαμάς σε περιοχή της Τζαμπάλια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι σήραγγες χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση για τη μεταφορά όπλων και τη διευκόλυνση κινήσεων των μαχητών εντός της πυκνοκατοικημένης περιοχής. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

כוחות חטיבה 401 השמידו מספר תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ-2.5 קילומטרים במרחב כפר ג׳באליה



כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועלים במרחב כפר ג׳אבלייה שבצפון רצועת עזה.



במסגרת הפעילות, לוחמי גדוד ההנדסה הפועלים תחת החטיבה, חקרו והשמידו בשבוע האחרון מספר… pic.twitter.com/I1O3xMUdvO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 23, 2025

Πηγή: skai.gr

