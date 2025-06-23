Λογαριασμός
IDF: Πλήγμα σε υπόγειο δίκτυο της Χαμάς - Καταστροφή σηράγγων 2,5 χλμ - Δείτε βίντεο

Οι σήραγγες χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση για τη μεταφορά όπλων και τη διευκόλυνση κινήσεων των μαχητών εντός της πυκνοκατοικημένης περιοχής

IDF

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιχειρήσεων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι κατεδάφισε 2,5 χιλιόμετρα σηράγγων της Χαμάς σε περιοχή της Τζαμπάλια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι σήραγγες χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση για τη μεταφορά όπλων και τη διευκόλυνση κινήσεων των μαχητών εντός της πυκνοκατοικημένης περιοχής. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Χαμάς Ισραήλ IDF Λωρίδα της Γάζας
