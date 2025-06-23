Οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε ένα συμβολικό πλήγμα στην Τεχεράνη, χτυπώντας την είσοδο της φυλακής όπου κρατούνται αντιφρονούντες του καθεστώτος του Ιράν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι η φυλακή Εβίν επλήγη από ισραηλινές επιδρομές κατά τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές σε ορισμένα τμήματα της φυλακής. Στο νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ο Guardian και το CNN φαίνεται η στιγμή που δέχεται πλήγμα η πύλη της φυλακής.

Πιθανός σκοπός των IDF ήταν και η απελευθέρωση των φυλακισμένων.

Πηγή: skai.gr

