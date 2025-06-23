Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο βίντεο με την επίθεση του Ισραήλ στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με τις IDF στη φυλακή Εβίν κρατούνται αντιφρονούντες του ιρανικού καθεστώτος - Στο νέο βίντεο φαίνεται να δέχεται πλήγμα η πύλη της φυλακής

UPDATE: 19:03
Τεχεράνη

Οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε ένα συμβολικό πλήγμα στην Τεχεράνη, χτυπώντας την είσοδο της φυλακής όπου κρατούνται αντιφρονούντες του καθεστώτος του Ιράν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι η φυλακή Εβίν επλήγη από ισραηλινές επιδρομές κατά τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές σε ορισμένα τμήματα της φυλακής. Στο νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ο Guardian και το CNN φαίνεται η στιγμή που δέχεται πλήγμα η πύλη της φυλακής. 

Πιθανός σκοπός των IDF ήταν και η απελευθέρωση των φυλακισμένων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ιράν Πόλεμος στο Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark