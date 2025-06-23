Ο βομβαρδισμός των ΗΠΑ πιθανότατα προκάλεσε «πολύ σημαντική ζημιά» στα υπόγεια τμήματα του πυρηνικού εργοστασίου Φορντό του Ιράν, που είναι θαμμένα βαθιά μέσα σε ένα βουνό, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), του πυρηνικού εποπτικού φορέα των Ηνωμένων Εθνών, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

«Δεδομένου του εκρηκτικού φορτίου που χρησιμοποιήθηκε και της εξαιρετικά ευαίσθητης φύσης των φυγοκεντρητών στους κραδασμούς, αναμένεται να έχουν προκληθεί πολύ σημαντικές ζημιές», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι στο διοικητικό συμβούλιο της IAEA τη Δευτέρα.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι καμία ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της IAEA, δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να αξιολογήσει πλήρως τις υπόγειες ζημιές στο Φορντό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπέδειξε στο Ιράν ότι οποιαδήποτε μεταφορά πυρηνικού υλικού από ασφαλή εγκατάσταση σε άλλη τοποθεσία στο Ιράν πρέπει να δηλώνεται στην IAEA.

«Ζητώ μέγιστη αυτοσυγκράτηση, πρέπει να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις» κατέληξε ο κ. Γκρόσι.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έπληξαν την περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής, χρησιμοποιώντας έξι βομβαρδιστικά B-2 για να ρίξουν 12 βόμβες bunker-buster στο Φορντό.

Το πυρηνικό εργοστάσιο Φορντό του Ιράν έγινε ξανά στόχος επιθέσεων τη Δευτέρα από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

