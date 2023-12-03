Πάνω από 600 ξένοι υπήκοοι και Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα αναμένεται να φύγουν σήμερα από τη Γάζα

Περισσότεροι από 600 ξένοι υπήκοοι και Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα αναμένεται να λάβουν άδεια για να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας για την Αίγυπτο μέχρι το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με μια λίστα που δημοσιοποιήθηκε από τις συνοριακές αρχές από την παλαιστινιακή πλευρά.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα έχει ανοίξει για σχεδόν 900 ξένους υπηκόους και για εκείνους με διπλή υπηκοότητα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας την Παρασκευή, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, σε 13 τραυματίες επιτράπηκε να διασχίσουν μαζί με τους συνοδούς τους το πέρασμα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

