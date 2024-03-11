Προθεσμία μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δοθεί στα κράτη-μέλη για την παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων σχεδίων τους, εφόσον οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες τεθούν σε ισχύ, ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) όπου, μεταξύ άλλων, συζητείται η δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη, Π. Τζεντιλόνι προανήγγειλε ένα «θερμό» καλοκαίρι από άποψη δουλειάς για τα οικονομικά επιτελεία. «Οδεύουμε προς ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι όσον αφορά τον συντονισμό μας στη δημοσιονομική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός Επίτροπος. Εφόσον εγκριθούν τον επόμενο μήνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι αναθεωρημένοι δημοσιονομικοί κανόνες, θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται ήδη το 2025, εξήγησε ο Επίτροπος Οικονομίας. Παραδέχτηκε ότι «τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ στενά» και αυτό αποτελεί «πρόκληση», όμως όπως είπε, τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνούν οι νέοι κανόνες να αρχίσουν να εφαρμόζονται το 2025.

«Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα δουλέψουμε εντατικά, πάνω στα μεσοπρόθεσμα σχέδια, μαζί με τα κράτη-μέλη», ανέφερε ο Επίτροπος Οικονομίας επισημαίνοντας ότι θα δοθεί στα κράτη-μέλη προθεσμία ως τις 20 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των μεσοπρόθεσμων σχεδίων τους στην Επιτροπή. Σημειώνεται, ότι τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής με βάση τους αναθεωρημένους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν τα πολυετή μακροοικονομικά τους προγράμματα για το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική στάση των χωρών της ευρωζώνης για το 2025, ο Π. Τζεντιλόνι υπενθύμισε ότι θα είναι «συνολικά ελαφρώς περιοριστική», αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει «ευελιξία» και «συντονισμός». Ειδικότερα, υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών και της διατήρησης του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τις αναγκαίες επενδύσεις σε άμυνα και σε ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη το 2024, ο Π. Τζεντιλόνι ανέφερε ότι ναι μεν βλέπουμε τον πληθωρισμό να μειώνεται, αλλά «ξεκινάμε φέτος με πολύ αδύναμη οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ με προοπτική επιτάχυνσης της δραστηριότητας το 2ο εξάμηνο του έτους». Σημείωσε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 0,6% για το 2024, ενώ αναμένεται ανάκαμψη στο 1,5% το 2025 και στο 1,6% το 2026, τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις και την κατανάλωση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και χρηματοπιστωτικών αγορών, για την οποία σήμερα το Eurogroup αναμένεται να υιοθετήσει κοινή δήλωση, ο Επίτροπος Οικονομίας εξήρε τις προσπάθειες που κατέβαλε τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, για να δημιουργήσει τη βάση για έναν οδικό χάρτη για τον επόμενο πολιτικό κύκλο. «Αυτή είναι μια κοινή βάση και ταυτόχρονα θα πρέπει πρώτα να είμαστε πολύ προσηλωμένοι να υλοποιήσουμε αυτό που προτείνει η Επιτροπή και να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και να μην περιοριστούμε στην κοινή δήλωση που θα εγκρίνουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

