Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε πυραυλική επίθεση σε λιμενικές υποδομές της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ. «Οι εισβολείς έπληξαν λιμενικές υποδομές στην Οδησσό. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί», έγραψε ο περιφερειάρχης Οδησσού σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι X-31, σημείωσε από την πλευρά της η τοπική στρατιωτική διοίκηση, αναφέροντας επίσης πλήγματα στην περιοχή Μπίλχοροντ-Ντιστρόβσκι.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πυκνώσει τις επιθέσεις τους εναντίον λιμενικών υποδομών στον Δούναβη και στη Μαύρη Θάλασσα αφότου η Μόσχα αποχώρησε τον Ιούλιο από τη συμφωνία που εγγυόταν τις ασφαλείς εξαγωγές σιτηρών. Έκτοτε η Ουκρανία εγκαινίασε έναν νέο «ανθρωπιστικό διάδρομο» στη Μαύρη Θάλασσα σε μια προσπάθεια να σπάσει τον de facto ναυτικό αποκλεισμό, αψηφώντας τις ρωσικές απειλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

