Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, ζητώντας επιτακτικά την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Καλώ την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην ιστορία (του Ισραήλ) να παραιτηθεί!» φώναξε στους συγκεντρωθέντες στο Τελ Αβίβ ένας έφεδρος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού που τραυματίστηκε στη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που επέρριπταν στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την ευθύνη για την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων: «Εσύ είσαι ο ηγέτης! Εσύ φταις!».

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να απωθήσει διαδηλωτές που επιχείρησαν να αποκλείσουν κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ.

Ανάλογες κινητοποιήσεις διοργανώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα, στην Μπερ Σέβα και έξω από την έπαυλη του Νετανιάχου στην Καισαρεία.

Από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, περισσότεροι από 29.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερης εκεχειρίας τον Νοέμβριο, απελευθερώθηκαν 105 όμηροι σε αντάλλαγμα για 240 Παλαιστίνιους που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές. Έκτοτε, όμως, δεν έχουν προκύψει αχτίδες ελπίδας για τις οικογένειες των υπολοίπων ομήρων, οι οποίες αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 100 απαχθέντες είναι ζωντανοί και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

