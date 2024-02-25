Λογαριασμός
Ινδία: Όχημα με δεκάδες προσκυνητές κατέληξε σε λίμνη - Τουλάχιστον 24 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά - Δείτε βίντεο

Στο τρέιλερ επέβαιναν 54 άνθρωποι που συμμετείχαν σε εκδρομή προσκυνηματικού χαρακτήρα στις όχθες του ποταμού Γάγγη

Ινδία

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, όταν ανετράπη τρακτέρ με ρυμουλκούμενο τρέιλερ και κατέληξε σε λίμνη στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας. Στο τρέιλερ επέβαιναν 54 άνθρωποι που συμμετείχαν σε εκδρομή προσκυνηματικού χαρακτήρα στις όχθες του ποταμού Γάγγη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Σάββατο στην πόλη Κάσγκαντζ που βρίσκεται 266 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λάκναου, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Ουτάρ Πραντές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών τηλεοπτικών δικτύων, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ στην προσπάθειά του να προσπεράσει άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στα νερά της λίμνης.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν σε βοήθεια και ανέσυραν αρκετούς τραυματισμένους, οι οποίοι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

