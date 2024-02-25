Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, όταν ανετράπη τρακτέρ με ρυμουλκούμενο τρέιλερ και κατέληξε σε λίμνη στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας. Στο τρέιλερ επέβαιναν 54 άνθρωποι που συμμετείχαν σε εκδρομή προσκυνηματικού χαρακτήρα στις όχθες του ποταμού Γάγγη.
Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Σάββατο στην πόλη Κάσγκαντζ που βρίσκεται 266 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λάκναου, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Ουτάρ Πραντές.
Big BREAKING : Tractor-trolley filled with devotees fell into pond in Kasganj, 15+ including seven children died. #BREAKING #Kasganj #KasganjAccident #UttarPradesh #India #JUSTIN pic.twitter.com/y0npvEDuVj— Nikhil Tyagi (@NikhilT37865100) February 24, 2024
At least 22 people including 8 children and 13 women killed in Uttar Pradesh's Kasganj after a tractor-trolley in which they were traveling fell into a pond.— All India Radio News (@airnewsalerts) February 24, 2024
All the people on the tractor-trolley were heading towards Kadarganj to take a holy dip in the river Ganga when the… pic.twitter.com/yDQEaVpA2L
Σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών τηλεοπτικών δικτύων, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ στην προσπάθειά του να προσπεράσει άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στα νερά της λίμνης.
Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν σε βοήθεια και ανέσυραν αρκετούς τραυματισμένους, οι οποίοι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.
