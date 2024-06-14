Ο Γάλλος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετον, αρμόδιος και για τις αμυντικές βιομηχανίες, χαιρέτισε, σε δηλώσεις του από το Φόρουμ Αεροπορίας του Παρισιού την αύξηση του ρυθμού παραγωγής όπλων και πυρομαχικών από Ευρωπαίους κατασκευαστές, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη επανεξοπλισμού της Ευρώπης κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο επίτροπος διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση ως το 2025 να παράγει ίδιο αριθμό οβίδων που παράγει η Ρωσία.

«Δεν περιμέναμε τον πόλεμο στην Ουκρανία για να σκεφτούμε τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης», υπενθύμισε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 'Αμυνας και ειδικότερα στην χρηματοδότηση της έρευνας που αφορά άρματα μάχης, πυραύλους, eurodrones και εργαλεία κυβερνοάμυνας. Ο επίτροπος θεώρησε ωστόσο ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού είναι εφικτή τονίζοντας ότι το βάρος θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της ευρωπαΐκής αμυντικής βιομηχανίας,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

