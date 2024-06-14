Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και θα ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες εάν η Ουκρανία εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της στο ΝΑΤΟ και αποσύρει τις δυνάμεις της από τέσσερις ουκρανικές περιοχές που διεκδικεί η Μόσχα.

Την παραμονή μιας ειρηνευτικής διάσκεψης στην Ελβετία, στην οποία δεν έχει προσκληθεί η Ρωσία, ο Πούτιν έθεσε μια σειρά από όρους εντελώς αντίθετους με τους όρους που απαιτεί η Ουκρανία.

«Οι συνθήκες είναι πολύ απλές», είπε ο Πούτιν, αναφέροντας αυτές ως την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από ολόκληρη την επικράτεια των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

«Μόλις δηλώσουν στο Κίεβο ότι είναι έτοιμοι για μια τέτοια απόφαση και ξεκινήσουν μια πραγματική απόσυρση στρατευμάτων από αυτές τις περιοχές, και επίσης ανακοινώσουν επίσημα την εγκατάλειψη των σχεδίων τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ - από την πλευρά μας, αμέσως, κυριολεκτικά ταυτόχρονα στο λεπτό, θα ακολουθήσει εντολή για παύση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων», είπε.

«Επαναλαμβάνω, θα το κάνουμε αμέσως. Φυσικά, θα εγγυηθούμε ταυτόχρονα την απρόσκοπη και ασφαλή αποχώρηση των ουκρανικών μονάδων και σχηματισμών».

Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας κατά τον τρίτο χρόνο του πολέμου. Η Ουκρανία λέει ότι η ειρήνη μπορεί να βασίζεται μόνο στην πλήρη απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων και στην αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας.

Η σύνοδος κορυφής του Σαββατοκύριακου στην Ελβετία, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι περισσότερων από 90 εθνών και οργανισμών, αναμένεται να μη συζητήσει ζητήματα που αφορούν τις εδαφικές κατακτήσεις και να επικεντρωθεί σε θέματα όπως η επισιτιστική ασφάλεια και η πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι η σύνοδος η θα αποδειχθεί «μάταιη» χωρίς την εκπροσώπηση της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

