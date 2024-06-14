Το πλήρωμα του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Tutor, το οποίο έχει υποστεί ζημιές από επίθεση των μαχητών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόκειται να διασωθεί εντός της ημέρας, αν και εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη ενός ναυτικού, ανακοινώθηκε σήμερα από τις Φιλιππίνες.

Από την επίθεση, που σημειώθηκε προχθές, Τετάρτη, κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, πλημμύρισε και προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο αυτό, το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας και μεταφέρει άνθρακα, δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς. Μπάζει νερά και χρειάζεται διάσωση.

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, με σκάφος και πύραυλο, εναντίον του Tutor.

Τα 22 μέλη του πληρώματος είναι κυρίως Φιλιππινέζοι, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση στη Μανίλα.

«Η επιχείρηση διάσωσης θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα ο Χανς Κακντάκ, γραμματέας του υπουργείου που είναι αρμόδιο για τους φιλιππινέζους μετανάστες εργάτες.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος δήλωσε πως οι αρχές της χώρας συντονίζονται με τους διασώστες για να μεταφερθούν τα μέλη του πληρώματος στο Τζιμπουτί και από εκεί να επαναπατρισθούν.

Το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος πιστεύεται πως έχει παγιδευθεί στο χώρο του μηχανοστασίου, έγινε γνωστό από ναυτιλιακές πηγές. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι «σώα και ασφαλή» και διαθέτουν τα τρόφιμα που χρειάζονται, δήλωσε ο Κακντάκ επικαλούμενος τον καπετάνιο του πλοίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

