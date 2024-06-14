Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, Πέμπτη, το βράδυ και ένδεκα τραυματίσθηκαν ελαφρά από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Νουσμπάουμεν, στη βόρεια Ελβετία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι ερευνητές πιστεύουν πως οι εκρήξεις προκλήθηκαν από μια συστοιχία πυροτεχνημάτων, ανέφερε ο Ντάνιελ Βέχτερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού του Άαργκαου στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Keystone-ATS.

Η έρευνα συνεχίζεται, πρόσθεσε.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 19.00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) και οι δύο νεκροί βρέθηκαν μέσα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτής της μικρής πόλης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Ζυρίχης.

Οι ένδεκα τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα.

Οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε έναν όροφο κτιρίου που έχει οικοδομηθεί πάνω από το υπόγειο πάρκινγκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάσθηκε να προχωρήσουν στην απομάκρυνση περίπου εκατό ανθρώπων.

Η αστυνομία αναγκάσθηκε να επιβάλει την άμεση προσγείωση όλων των drones που βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή για να μην ενοχλούν τα τρία ελικόπτερα που συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

