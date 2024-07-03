Κατ΄ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν είχε ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα μετά το ντιμπέιτ που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ο ίδιος ο Μπαράκ Ομπάμα ψιθύρισε στους συμμάχους ο ήδη δύσκολος δρόμος του Μπάιντεν για την επανεκλογή του έγινε ακόμα πιο δύσκολος μετά το ντιμπέιτ.

Σύμφωνα με την Washigton Post, o Ομπάμα μίλησε απευθείας με τον Μπάιντεν τηλεφωνικά προκειμένου να του προσφέρει την στήριξή του και να τον συμβουλέψει όπως είπαν άτομα υπό τον όρο της ανωνυμίας τους που είχαν γνώση και για τις συνομιλίες που είχε με στελέχη των Δημοκρατών. Ωστόσο, δεν είναι σαφές το περιεχόμενο των συμβουλών του Ομπάμα προς τον Μπάιντεν.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι ευγνώμων για την ακλόνητη υποστήριξη του Προέδρου Ομπάμα από την αρχή αυτής της εκστρατείας ως ισχυρός αγγελιοφόρος στους ψηφοφόρους και ως έμπιστος σύμβουλος στον πρόεδρο», δήλωσε η Λόρεν Χιτ, εκπρόσωπος της εκστρατείας Μπάιντεν, σε δήλωση. Εκπρόσωπος του Ομπάμα αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ομπάμα εδώ και καιρό ανησυχεί ότι θα είναι πολύ δύσκολο το κόμμα των Δημοκρατικών να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Καθώς ορισμένοι Δημοκρατικοί ζητούν από τον Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα εν μέσω εκτεταμένου πανικού, ο Ομπάμα δεν έχει εκφράσει κάτι τέτοιο. Την περασμένη Παρασκευή, ο Ομπάμα εμφανίστηκε σε έρανο στη Νέα Υόρκη για τους Δημοκρατικούς της Βουλής, όπου εξέφρασε τη συνεχή υποστήριξη στον Μπάιντεν.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά το ντιμπέιτ ο Μπαράκ Ομπάμα έσπευσε να υπερασπιστεί τον Τζο Μπάιντεν για την –κατά γενική ομολογία- κακή εμφάνιση που είχε στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ με μια ανάρτησή του στο Χ.

«Συμβαίνουν κακές νύχτες συζητήσεων», έγραψε ο Ομπάμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συζήτηση. «Πιστέψτε με, το ξέρω. Αλλά αυτές οι εκλογές εξακολουθούν να είναι μια επιλογή μεταξύ κάποιου που έχει παλέψει για τους απλούς ανθρώπους όλη του τη ζωή και κάποιου που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Ανάμεσα σε κάποιον που λέει την αλήθεια. που γνωρίζει το σωστό από το λάθος και θα το δώσει απευθείας στον αμερικανικό λαό — και κάποιος που λέει ψέματα μέσα από τα δόντια του για δικό του όφελος. Η χθεσινή νύχτα δεν το άλλαξε αυτό και γι' αυτό διακυβεύονται τόσα πολλά τον Νοέμβριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.