O Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ αν επανεκλεγεί πρόεδρος εγείροντας ανησυχίες τόσο για την ασφάλεια της Ευρώπης όσο και για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην πραγματικότητα, είναι απίθανο να αποφασίσει ο Τραμπ αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δηλώσεις πρώην αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας του πρώην προέδρου στο Politico, αλλά ακόμα κι αν δεν αποχωρήσει επίσημα από τον οργανισμό, δεν σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει η σχέση των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ.

Σε αντάλλαγμα για τη συνέχιση της συμμετοχής των ΗΠΑ, ο Τραμπ αναμένεται να απαιτήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν δραστικά τις δαπάνες τους για το ΝΑΤΟ, που αποτελεί και το κύριο παράπονό του, αλλά επίσης και έναν «ριζικό επαναπροσανατολισμό» του ΝΑΤΟ.

Μείωση του ρόλου των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ευρώπης

Σύμφωνα με το Politico, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την πυρηνική τους ομπρέλα πάνω από την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, διατηρώντας την αεροπορική τους δύναμη και τις βάσεις τους στη Γερμανία, την Αγγλία και την Τουρκία, καθώς και τις ναυτικές τους δυνάμεις.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του πεζικού, των τεθωρακισμένων, της επιμελητείας και του πυροβολικού ενδεχομένως να περάσει από τα αμερικανικά στα ευρωπαϊκά χέρια.

Η αλλαγή έγκειται στην πρόθεση του Τραμπ για «σημαντική και ουσιαστική μείωση του ρόλου της Αμερικής στην ασφάλεια – υποχώρηση, δηλαδή να παρέχει υποστήριξη μόνο σε περιόδους κρίσης, αντί να είναι ο κύριος πάροχος μαχητικής ισχύος στην Ευρώπη», είπε ο Dan Caldwell, ο οποίος πρόσφατα υπηρέτησε ως ανώτερος σύμβουλος στον Russell Vought, το πρώην ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ που τον Μάιο διορίστηκε διευθυντής πολιτικής για το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει ανώτερο ρόλο σε μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ.

Ένα άλλο μέρος του σχεδίου Τραμπ προβλέπει ένα σύστημα δύο επιπέδων του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει ακόμη τον στόχο να δαπανήσουν το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα «δεν θα απολαμβάνουν το προνόμιο της άμυνας και της εγγύησης της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα εθνικής ασφάλειας.

Αυτό, ωστόσο, θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραβίαση του άρθρου 5 της συνθήκης, το οποίο υποχρεώνει κάθε μέλος να λάβει «τα μέτρα που κρίνει αναγκαία» για να βοηθήσει όποιον δέχεται επίθεση. Ωστόσο, μέλη του επιτελείου εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ σημειώνουν ότι η ερμηνεία του Άρθρου 5 είναι ευέλικτη και δεν απαιτεί από κανένα μέλος να απαντήσει με στρατιωτική δύναμη.

«Πάγωμα» της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στα ανατολικά

Μια ταχεία επίλυση της δυόμισι ετών σύγκρουσης στην Ουκρανία πιθανότατα θα ενταχθεί στα σχέδια του Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Ως μέρος ενός σχεδίου για την Ουκρανία, το επιτελείο Τραμπ σκέφτεται μια συμφωνία με την οποία το ΝΑΤΟ θα δεσμεύεται να μην επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, ειδικά στην Ουκρανία και τη Γεωργία, και να διαπραγματευτεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την έκταση του ουκρανικού εδάφους που η Μόσχα μπορεί να διατηρήσει, σύμφωνα με δύο άλλους εμπειρογνώμονες εθνικής ασφάλειας του Τραμπ.

Συνολικά, η νέα προσέγγιση του Τραμπ σε αυτούς τους τομείς θα ισοδυναμούσε με μια ανατροπή στις υποθέσεις του ΝΑΤΟ, την οποία πολλοί επικριτές λένε ότι η Ευρώπη είναι εντελώς ανίκανη να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον. Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, ξοδεύοντας περίπου 860 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα που αντιπροσωπεύει το 68% των συνολικών δαπανών των χωρών του ΝΑΤΟ το 2023. Η συνεισφορά είναι πάνω από 10 φορές από εκείνη της Γερμανίας, τη δεύτερη σε δαπάνες χώρας. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών των ΗΠΑ, που ανέρχεται σε περίπου 3,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, προορίζεται για την υπεράσπιση της Ευρώπης, αν και το Πεντάγωνο αρνείται να αποκαλύψει δημόσια τα πόσα, λέει ο Jeremy Shapiro, διευθυντής έρευνας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.



Πηγή: skai.gr

