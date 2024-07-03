Η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ορισμένοι Ισραηλινοί όμηροι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν αφού άρχισε να τους μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο που το Ισραήλ μεταχειρίζεται Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Ορισμένοι κρατούμενοι του εχθρού αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν ως αποτέλεσμα της μεγάλης απογοήτευσης που νιώθουν λόγω της παραμέλησης της κυβέρνησής τους για την υπόθεσή τους», δήλωσε ο Αμπού Χάμζα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ-Κουντς.

«Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τους Ισραηλινούς ομήρους με τον ίδιο τρόπο που το Ισραήλ μεταχειρίζεται τους κρατούμενους μας», πρόσθεσε.

Η Ισλαμικός Τζιχάντ δεν διευκρίνισε ποια μέτρα έχει λάβει κατά των Ισραηλινών ομήρων.

Οι προσπάθειες Αράβων μεσολαβητών, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, ενώ το Ισραήλ τονίζει ότι θα αποδεχτεί μόνο προσωρινές παύσεις στις μάχες μέχρι να εξαλειφθεί η Χαμάς.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία θα επιτρέπει επίσης την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

