Ένας στους τρεις Δημοκρατικούς πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα πρέπει να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση μιας δεύτερης θητείας, μετά την ολέθρια τηλεμαχία της περασμένης εβδομάδας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο κανείς εκλεγμένος Δημοκρατικός δεν θα τα πήγαινε καλύτερα από τον Μπάιντεν σε μια υποθετική αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Στη διήμερη δημοσκόπηση διαπιστώθηκε ότι τόσο ο 78χρονος Τραμπ όσο και ο 81χρονος Μπάιντεν εξασφαλίζουν την υποστήριξη του 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάτι που σημαίνει ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος δεν έχασε έδαφος μετά το ντιμπέιτ.

Από τα κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, σε μια υποθετική «μάχη» τους με τον Τραμπ, μόνο η Μισέλ Ομπάμα, η σύζυγος του πρώην προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, θα τα πήγαινε καλύτερα από τον Μπάιντεν: θα συγκέντρωνε ποσοστό 50% έναντι 39% για τον Τραμπ. Η Μισέλ Ομπάμα έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ.

Το 32% των Δημοκρατικών ψηφοφόρων είπαν ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να αποσυρθεί αφού δεν κατάφερε στην τηλεμαχία να αποκρούσει τις επιθέσεις του Τραμπ και τους πολυάριθμους ψευδείς ισχυρισμούς του.

Ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία του. Στην περίπτωση που αποχωρούσε, οι Δημοκρατικοί που θα ήταν πιθανό να τον αντικαταστήσουν θα είχαν παρόμοια ή και χειρότερη επίδοση από αυτόν απέναντι στον Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Για παράδειγμα, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις βρίσκεται μία μονάδα πίσω από τον Τραμπ (42% έναντι 43%), διαφορά εντός του στατιστικού λάθους. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ανερχόμενο αστέρι του κόμματος, θα τα πήγαινε οριακά χειρότερα, με ποσοστό 39% έναντι 42% για τον Τραμπ.

