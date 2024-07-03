Κωνσταντινούπολη του Μανώλη Κωστίδη

«Παρά τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας αναπτύσσονται σταθερά. Αν και έχουμε παρατηρήσει μια ελαφρά μείωση του εμπορικού κύκλου εργασιών τους τελευταίους μήνες, παραμένει σε σχετικά υψηλό επίπεδο των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι μεγάλα κοινά έργα προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με το σχέδιο.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σε τακτική επαφή, ανταλλάσσοντας απόψεις για την κατάσταση μεταξύ των χωρών μας, της περιοχής και του κόσμου συνολικά. Ωστόσο, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που συναντηθήκαμε αυτοπροσώπως και είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω σήμερα».

Απαντώντας στον Ερντογάν που επανέλαβε την πάγια πρόσκλησή του να επισκεφθεί ξανά την Τουρκία, ο Πούτιν είπε: «Σίγουρα θα έρθω».

Από την πλευρά του ο Ερντογάν, αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών για τους πυρηνικούς σταθμούς.«Κάνουμε συζητήσεις για τον Πυρηνικό Σταθμό της Σινώπης. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε σοβαρά βήματα σε αυτό το θέμα. Για το θέμα αυτό, ο Υπουργός μας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων συνεχίζει τις συζητήσεις του με τον ομόλογό του. Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις ιδίως μεταξύ της BOTAŞ και της GAZPROM συνεχίζονται σε εγκάρδιο κλίμα. Ο πρώτος στόχος είναι να λειτουργήσει το Akkuyu»..

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι στην Τουρκία έφτασαν περίπου 7 εκατομμύρια τουρίστες από τη Ρωσία. «Είναι σημαντικό να φιλοξενούμε Ρώσους τουρίστες. Η ειλικρίνειά μας σε αυτό το θέμα συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Αρκεί οι Ρώσοι τουρίστες να είναι ικανοποιημένοι με την Τουρκία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.



«Χαίρομαι που σας συναντώ πρόσωπο με πρόσωπο. Θα ήθελα να το εκφράσω αυτό, παρά τις δυσκολίες στον κόσμο, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας αναπτύσσονται και προχωρούν βήμα προς βήμα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος προσθέτοντας ότι ο ετήσιος όγκος του εμπορίου είναι 55 δισεκατομμύρια δολάρια, που δεν είναι μικρός αριθμός

«Τα διάφορα στρατηγικά μας έργα υλοποιούνται με προγραμματισμένο τρόπο. Σπάσαμε ρεκόρ και στον τουρισμό. Πέρυσι, 6,7 εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Τουρκία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ευνοϊκές συνθήκες που τους παρέχετε», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

