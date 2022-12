Σήμερα παραδίδεται το πόρισμα για την εισβολή στο Καπιτώλιο- Θα προταθεί ή όχι ποινική δίωξη για τον Τραμπ; Κόσμος 12:40, 19.12.2022 linkedin

Τα μέλη του αμερικανικού Κονγκρέσου που την απαρτίζουν - επτά δημοκρατικοί και δύο ρεπουμπλικανοί - θα πραγματοποιούν δημόσια ακρόαση στις 13.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδος) για να παρουσιάσουν τα οκτώ κεφάλαια πορίσματος της έρευνας για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021.