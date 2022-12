Πτήση τρόμου πάνω από τη Χαβάη: Αεροπλάνο έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις – Επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά (βίντεο)

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν την Κυριακή 278 επιβάτες και 10μελες πλήρωμα της Hawaiian Airlines, που απογειώθηκαν με Airbus από το Φοίνιξ της Αριζόνα με προορισμό τη Χαβάη.

Περίπου 30 λεπτά πριν την προσγείωση στη Χονολουλού το αεροπλάνο έπεσε σε αναταράξεις τόσο σοβαρές που τουλάχιστον 20 επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Jim Ireland, επικεφαλής του τμήματος Επειγόντων Ιατρικών Υπηρεσιών της Χονολουλού, 20 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 11 άτομα σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας επιβάτης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και δεν έχει ξυπνήσει ακόμα.

Όλοι οι ασθενείς έφτασαν στα νοσοκομεία μωλωπισμένοι, με βαθιά κοψίματα ακόμα και στο κεφάλι ενώ αρκετοί παρουσίαζαν ναυτία και τάση προς έμετο.

