Ναυτική τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Κορβέτα βυθίστηκε αύτανδρη – Έρευνες για δεκάδες αγνοούμενους ναύτες (βίντεο) 

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούναι μετά το ναυάγιο κορβέτας του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης στα ανοικτά της Μπανγκ Σαφάν, νότια της Μπανγκόκ, το βράδυ της Κυριακής.

«Αναζητούμε ακόμα τα 31» από τα 106 μέλη του πληρώματος της κορβέτας HTMS Sukhothai, δήλωσε ο ναύαρχος Πογκρόγκ Μοντραντπαλίν, εκπρόσωπος του ταϊλανδικού γενικού επιτελείου ναυτικού.

เราวิเคราะห์เหตุการณ์ #เรือหลวงสุโขทัย จมเบื้องต้นจากข้อมูลเท่าที่ปรากฎ ซึ่งยังสรุปสาเหตุไม่ได้ แต่เราเชื่อว่ามี Chain of Events หลายเหตุการณ์ประกอบกันจนทำให้เรือจม โดยจุดที่น่าสนใจที่สุดคือการควบคุมความเสียหายคือ Damage Control https://t.co/QANdOyFShy pic.twitter.com/fbm19bKEGF

Η επιχείρηση εκκένωσης και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επέτρεψαν να σωθούν 75 μέλη του πληρώματος του πολεμικού πλοίου

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δύο στρατιωτικά ελικόπτερα, δυο φρεγάτες κι ένα αμφίβιο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού ΠΝ της Ταϊλάνδης.

Το ναυτικό δυστήχημα συνέβη καθώς, λόγω θαλασσοταραχής στην περιοχή, η λειτουργία του συστήματος που εγγυάται την ηλεκτροδότηση του πολεμικού διακόπηκε και οι μηχανές σταμάτησαν, εξήγησε ο ναύαρχος.

3) HTMS Sukhothai sinks off Bang Saphan district in Prachuab Khiri Khan at 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/T4GwJAtZW2