Νέα Υόρκη: Μαθητές δημοτικού «φώτισαν» με τις ζωγραφιές τους την πόλη

Το Νιούμπεργκ της Νέας Υόρκης «κέρδισε» το βραβείο πρωτοτυπίας Χριστουγέννων για ακόμη μια φορά μετά την πρωτοβουλία του να μετατρέψει τις ζωγραφιές μικρών μαθητών σε φωτεινά στολίδια για να στολίσει τους δρόμους.

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου άφησαν ελεύθερη τη φαντασία τους πάνω στο χαρτί, σχεδιάζοντας ένα ψάρι με χριστουγεννιάτικο σκούφο, ένα μπισκότο ένα τάρανδο και πολλά άλλα.

Τα τυχερά αυτά παιδιά έχουν την ευκαρία να δουν τις ζωγραφιές τους να ζωντανεύουν, καθώς μετατρέπονται στα χριστουγεννιάτικα φώτα της πόλης για φέτος.



Όπως φαίνεται από το tweet μίας κατοίκου, η ενέργεια αυτή έγινε για πρώτη φορά το 2020.

TONIGHT IS THE NIGHT EVERYONE - the new (hopefully wonky) Newburgh Christmas light is to be revealed! Watch this space. https://t.co/jjtY3SBza1