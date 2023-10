Φρίκη στην Καλιφόρνια: Νεαρός που πρόσεχε παιδάκια κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον 16 αγόρια

Δεν θα βγει ποτέ από την φυλακή ένας άνδρας, ο οποίος σήμερα καταδικάστηκε στην Καλιφόρνια για την σεξουαλική κακοποίηση 16 αγοριών, τα οποία υποτίθεται ότι φρόντιζε καθώς εργαζόταν σε διάφορα σπίτια ως «νταντά».

Τα θύματά του ήταν ηλικίας 2-12 ετών ενώ ο 34χρονος πολλές φορές βιντεοσκοπούσε τις φριχτές πράξεις του.

Ο ίδιος στις προσωπικές του ιστοσελίδες χαρακτήριζε τον εαυτό του ως «manny» (male nanny), ο οποίος όχι μόνο πρόσεχε και αγαπούσε τα παιδιά, αλλά παρείχε μια διασκεδαστική εμπειρία «φιλαράκου».

Σύμφωνα με τους δικαστές, ο Matthew Antonio Zakrzewski κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά ενώ όπως είπαν, στα χέρια του τα αγοράκια έζησαν «αδιανόητο τρόμο».

Ο Zakrzewski συνελήφθη τον Μάιο του 2019 αφού ένα ζευγάρι κατήγγειλε στην αστυνομία της Laguna Beach ότι άγγιξε τον γιο τους «ακατάλληλα».

Σταδιακά άρχισαν να φτάνουν καταγγελίες και από άλλους γονείς μέχρι που αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματα του άνδρα.

