Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία σε Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει ενδεχόμενη συμμετοχή σε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό μέσο Sky News, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ζητήσουν από τη Βρετανία να επιτρέψει τη στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού σε βρετανική βάση στην Κύπρο.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 και μαχητικά αεροσκάφη έχουν ήδη αναπτυχθεί στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, που ανήκει στη Βρετανία, στο πλαίσιο μαζικής ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για προώθηση των υπερσύγχρονων αμερικανικών βομβαρδιστικών B-2 stealth στη Ντιέγκο Γκαρσία. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μπορούν να φέρουν βόμβες διάτρησης καταφυγίων (bunker-busters), ικανές να πλήξουν την ιρανική πυρηνική εγκατάσταση Φορντό, που είναι κατασκευασμένη βαθιά μέσα σε βουνό.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι ΗΠΑ χρειάζονται την έγκριση της Βρετανίας για να χρησιμοποιήσουν τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν είναι σαφές αν έχει υποβληθεί επισήμως αυτό το αίτημα, ούτε ποια θα ήταν η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, το βρετανικό μέσο αναφέρει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ήδη αποστείλει αεροσκάφη ανεφοδιασμού – που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό μαχητικών εν πτήσει, στην Ισπανία και την Ελλάδα, ενώ ενδέχεται να ζητήσουν και τη χρήση της βρετανικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Επίσης, αναφέρει ότι ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο αναμένεται να καταπλεύσει στην περιοχή εντός των επόμενων πέντε έως επτά ημερών, ενώ τρεις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Η τεράστια αυτή συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων έχει αναπτυχθεί για αμυντικούς σκοπούς ώστε να αποτρέψει το Ιράν να επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η ίδια δύναμη θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί σε επιθετική.



