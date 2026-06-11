Μελόνι: Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για νέες κυρώσεις στο Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιβάλει νέες κυρώσεις στο Ιράν, εάν δεν συμβάλει στον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Εάν η Τεχεράνη συνεχίσει στον λάθος δρόμο, η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει την πίεση μέσω νέων στοχευμένων μέτρων», ανέφερε η Μελόνι στο ιταλικό κοινοβούλιο.

Σε ομιλία της για τις κατευθύνσεις της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, η Μελόνι χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτα για την Ιταλία και επίσης ανάξια για το Ισραήλ» πρόσφατα σχόλια του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, για την Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

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