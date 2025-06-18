Μακρόν σε Ισραήλ: Όχι πλήγματα που δεν σχετίζονται με πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το Ισραήλ να θέσει «επειγόντως τέλος» στα στρατιωτικά πλήγματα που δεν σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο υπογράμμισε πως μία μόνιμη και διαρκής διευθέτηση σε σχέση με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις και δήλωσε ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να εισέλθει σε διαβουλεύσεις σχετικές με τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Τέλος η Γαλλία προτίθεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν, να αναλάβει μέσα σε επόμενες μέρες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την επίτευξη μίας συμφωνίας ικανής να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

