Ο Τραμπ ύψωσε την αμερικανική σημαία στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ύψωσε την Τετάρτη το απόγευμα την αμερικανική σημαία στο Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, την ώρα που η διεθνής κοινότητα αναμένει την απόφασή του για το αν θα διατάξει στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν στοχεύει αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απάντησε: «Πολλές πληροφορίες. Τα πάμε πολύ καλά». Δεν έκανε καμία περαιτέρω δήλωση για το Ιράν.

Donald J. Trump Truth Social 06.18.25 01:34 PM EST pic.twitter.com/XaAsaTzKlU — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.