Ο Τραμπ ύψωσε την αμερικανική σημαία στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν το Ιράν στοχεύει αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή απάντησε: «Πολλές πληροφορίες. Τα πάμε πολύ καλά»

Τραμπ_σημαία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ύψωσε την Τετάρτη το απόγευμα την αμερικανική σημαία στο Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, την ώρα που η διεθνής κοινότητα αναμένει την απόφασή του για το αν θα διατάξει στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν στοχεύει αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απάντησε: «Πολλές πληροφορίες. Τα πάμε πολύ καλά». Δεν έκανε καμία περαιτέρω δήλωση για το Ιράν.

