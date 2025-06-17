Οι ΗΠΑ μετακίνησαν τέσσερα βομβαρδιστικά B-52 στη βάση Σαν Ντιέγκο στον Ινδικό Ωκεανό

Τέσσερα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στάθμευσαν τη Δευτέρα στην αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δορυφορικών εικόνων, κι ενώ η στρατιωτική αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εισήλθε σήμερα στην πέμπτη ημέρα της.

Αυτά τα αεροσκάφη B-52H Stratofortress, ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλα πυρομαχικά με καθοδήγηση ακριβείας εθεάθησαν στις 16 Ιουνίου στις 9.22 (ώρα Γκρίνουιτς) στη νότια πλατφόρμα αυτής της στρατηγικής βάσης στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος.

Με δυνατότητα να μεταφέρουν περίπου 32 τόνους όπλων, αυτά τα αεροσκάφη μεγάλης ακτίνας δράσης έφτασαν στη βάση γύρω στα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων του Planet Labs.

Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία επεκτάθηκε μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, έπαιξε σημαντικό ρόλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στους πολέμους που διεξήγαγαν στο Ιράκ (1990-1991, 2003-2011) και στο Αφγανιστάν το 2001.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει επίσης την παρουσία τη Δευτέρα ενός μεταγωγικού τύπου C-17 Globemaster III στη βάση. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι αυτό το μοντέλο αεροσκάφους μπορεί να μεταφέρει "γρήγορα" στρατεύματα καθώς και "όλα τα είδη φορτίων στις κύριες επιχειρησιακές βάσεις ή απευθείας στις προκεχωρημένες βάσεις εντός των περιοχών ανάπτυξης".

Έξι άλλα αεροσκάφη που εθεάθησαν στις 16 Ιουνίου στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης ήταν πιθανόν αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών εν πτήσει. Έξι αεροπλάνα παρόμοιου μοντέλου διακρίνονται σε φωτογραφίες της 2ας Μαΐου.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει ένα "πραγματικό τέλος" στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης χθες, Δευτέρα ότι θα αναπτύξουν "πρόσθετους πόρους" στην περιοχή η οποία περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και θα ενισχύσουν τους "αμυντικούς της μηχανισμούς".

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Nimitz, που διέσχιζε τη Νότια Σινική Θάλασσα, κατευθύνθηκε δυτικά προς τη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πλοίων σε όλο τον κόσμο.

Η Ουάσινγκτον επίσης ανέπτυξε εκ νέου περίπου 30 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού των ΗΠΑ σε βάσεις στην Ευρώπη.

