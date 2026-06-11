Ο Μερτς προειδοποιεί για την αύξηση του χρέους της ΕΕ - «Δεν είναι λύση»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για τον κίνδυνο αύξησης του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας πως αυτό θα εμπόδιζε την ικανότητα των κρατών να υπερασπιστούν την κυριαρχία τους.

«Το νέο ευρωπαϊκό χρέος δεν αποτελεί λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, μιλώντας στο κοινοβούλιο στο Βερολίνο. «Ορισμένες χώρες ήδη δαπανούν περισσότερα για την αποπληρωμή τόκων παρά για την άμυνα», σημείωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο την ανάληψη κοινών δανείων, προκειμένου η ΕΕ να συμβαδίσει με τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά το Βερολίνο αντιτίθεται στην ιδέα.

Πηγή: skai.gr

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