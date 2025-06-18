Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν θέλει συνάντηση παρά τη διάψευση της Τεχεράνης - Δεν έχει λάβει ακόμα οριστική απόφαση για το Φορντό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη σε μια ώρα για τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. «Το Ιράν θέλει συνάντηση, ίσως το πραγματοποιήσουμε», επέμεινε παράλληλα ο Τραμπ παρά τη διάψευση της Τεχεράνης νωρίτερα. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν πρότεινε να έρθει για συνομιλίες στον Λευκό Οίκο. Λίγο μετά όμως, το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο. «Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να πάει γονατιστός στις πύλες του Λευκού Οίκου. Το μόνο πράγμα που είναι πιο αξιοκαταφρόνητο από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να "εξοντώσει" τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν», δήλωσε η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ με ανάρτηση στο X.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, όσον αφορά τη δράση εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης στο Φορντό. Είπε ότι το Ισραήλ τα πηγαίνει καλά στις επιθέσεις του με στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου πριν από την έναρξη των επιθέσεων.

«Θα μπορούσε ακόμη να επέλθει συμφωνία. Δεν έχω κλείσει την πόρτα για συνάντηση με το Ιράν», σημείωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου και πρόσθεσε ότι «οι υποστηρικτές μου δεν θέλουν να δουν το Ιράν να αποκτά πυρηνικό όπλο».

«Έχω ιδέες για το τι πρέπει να κάνω», είπε. «Μου αρέσει να παίρνω την τελική απόφαση ένα δευτερόλεπτο πριν από την ώρα της, γιατί τα πράγματα αλλάζουν, ειδικά με τον πόλεμο. Τα πράγματα αλλάζουν με τον πόλεμο. Μπορεί να πάει από το ένα άκρο στο άλλο».

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στους Αμερικανούς που δεν θέλουν οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε έναν ακόμη πόλεμο στο εξωτερικό, ο Τραμπ είπε: «Ούτε εγώ θέλω να εμπλακώ, αλλά λέω εδώ και 20 χρόνια, ίσως και περισσότερο, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Το λέω εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι απείχαν λίγες εβδομάδες από το να αποκτήσουν ένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

