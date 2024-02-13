Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προέτρεψε σήμερα Τρίτη τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στην έγκριση νομοσχεδίου για τη βοήθεια σε Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν – συνολικού ύψους 95,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων – το οποίο ενέκρινε νωρίτερα η Γερουσία.
«Αν δεν αντισταθούμε σε τύραννους που επιδιώκουν να κατακτήσουν ή να διαμελίσουν εδάφη γειτονικών τους χωρών, οι συνέπειες για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής θα είναι σημαντικές», προειδοποιεί σε δήλωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι μας παρακολουθούν. Είναι ώρα η Βουλή να αναλάβει δράση και να στείλει αμέσως αυτό το διακομματικό νομοσχέδιο στο γραφείο μου, ώστε να το υπογράψω και να γίνει νόμος», υπογραμμίζει.
