ΗΠΑ: Μια νεκρή και δώδεκα τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σιάτλ

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο, χθες Σάββατο, στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) όταν το λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και αφού εξετράπη της πορείας του, παρέσυρε γυναίκα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και καρφώθηκε στην πρόσοψη καταστήματος.

Η γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός του λεωφορείου και 11 επιβάτες. Ο 31χρονος οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι τραυματισμένοι επιβάτες δεν διατρέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Seattle Times.

(Με πληροφορίες από Seattle Times)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

