Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή στη Γάζα

Οι συνομιλίες στο Κάιρο για την πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται, δεν έχουν καταρρεύσει, διαβεβαίωσαν χθες Τρίτη πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, δεν έχουν αποσυρθεί ούτε η Χαμάς, ούτε κάποιο άλλο μέρος από τις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, δημοσιεύματα σε ΜΜΕ ανέφεραν πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αποχώρησε.

Εκπρόσωποι της Χαμάς δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία αυτή στο dpa.

Στέλεχος της παράταξης είπε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό ότι η Χαμάς αντιμετώπισε «θετικά» τις προτάσεις του Κατάρ και της Αιγύπτου, αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ πως «κωλυσιεργεί και ελίσσεται».

Ο Οσάμα Χαμντάν πρόσθεσε πως «δεν θα επιτρέψουμε ο δρόμος των διαπραγματεύσεων να είναι ανοικτός, χωρίς ορίζοντα, καθώς ο πόλεμος λιμοκτονίας και εξόντωσης συνεχίζεται εναντίον του λαού μας».

Επανέλαβε ότι η η ασφάλεια του παλαιστινιακού λαού στον θύλακο θα εξασφαλιστεί μόνο αν τερματιστεί η επίθεση του Ισραήλ, κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός και αποσυρθούν πλήρως τα ισραηλινά στρατεύματα. «Αυτό είναι προτεραιότητα και δεν θα υπάρξει ανταλλαγή αιχμαλώτων αν δεν επιτευχθεί», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις φέρονται να βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει συμφωνία ακόμη λόγω «εσωτερικής διένεξης» στο Ισραήλ. Πάντως τα εναπομείναντα εμπόδια λέγεται πως είναι «οριακά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

