Φωτιά ξέσπασε στις 6/1 σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε μέρες αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πως μια μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζει πυροδότησε την καταστροφική πυρκαγιά.

When we tell you unregulated, illegal lithium-ion batteries are a hazard, WE MEAN IT. FDNY Fire Inspectors continue to check e-bike & e-scooter shops to ensure compliance, but many of devices & batteries are in private homes. They’re ticking time bombs, just watch our new PSA. pic.twitter.com/Y4Pl2grR80 — FDNY (@FDNY) January 16, 2024

«Μέσα σε μόλις 2μιση λεπτά η μπαταρία λιθίου κατάφερε να τυλίξει στις φλόγες ολόκληρο το κατάστημα. Όταν λέμε ότι οι παράνομες μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να είναι επικίνδυνες, το εννοούμε», γράφει στη λεζάντα το βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.