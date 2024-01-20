Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τι συμβαίνει όταν ξεσπά φωτιά μέσα σε κατάστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων από μπαταρία ιόντων λιθίου - Δείτε βίντεο από τις ΗΠΑ

Βίντεο που δημοσιεύθηκε μέρες αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πως μια μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζει πυροδότησε την καταστροφική πυρκαγιά

φωτια μπαταρία

Φωτιά ξέσπασε στις 6/1 σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε μέρες αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πως μια μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζει πυροδότησε την καταστροφική πυρκαγιά.

«Μέσα σε μόλις 2μιση λεπτά η μπαταρία λιθίου κατάφερε να τυλίξει στις φλόγες ολόκληρο το κατάστημα. Όταν λέμε ότι οι παράνομες μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να είναι επικίνδυνες, το εννοούμε», γράφει στη λεζάντα το βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπαταρία ΗΠΑ Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark