Πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στη Συρία: Πέντε οι νεκροί Φρουροί της Επανάστασης

Άλλο ένα στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης υπέκυψε στα τραύματά του, μετά το αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο στη Δαμασκό της Συρίας, ανεβάζοντας στα πέντε τον συνολικό αριθμό των μελών του ιδεολογικού στρατού του Ιράν που σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο ένας από τους τραυματίες από το πλήγμα του σιωνιστικού καθεστώτος» υπέκυψε, ανέφερε η ανακοίνωση των ιρανινών δυνάμεων, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών, ο Μοχαμάντ Αμίν Σαμαντί «έπεσε μάρτυρας» στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

