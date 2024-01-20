Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά και ένα μέλος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας πιο σοβαρά, από την επίθεση στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, ανέφερε ένας αξιωματικός του αμερικανικού στρατού, επικαλούμενος μια πρώτη αξιολόγηση των ζημιών από το πλήγμα αυτό.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους, όμως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επρόκειτο για ρουκέτες.

Ένας εκπρόσωπος των τοπικών αστυνομικών αρχών είπε ότι η βάση χτυπήθηκε από «15 ρουκέτες» που προήλθαν από την επαρχία Αλ Άνμπαρ. Οι 13 από αυτές καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όμως δύο έπληξαν τη βάση όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί και άλλοι στρατιώτες του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή που σημειώνεται την ώρα που η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι τεταμένη, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Νωρίτερα σήμερα, πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σκοτώθηκαν στη Δαμασκό από αεροπορικό πλήγμα που αποδίδεται στον ισραηλινό στρατό. Η Τεχεράνη απείλησε το Ισραήλ με αντίποινα.

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στο αυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν μια βάση που χρησιμοποιούσαν «οι κατάσκοποι του σιωνιστικού καθεστώτος», δηλαδή η ισραηλινή Μοσάντ.

Από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν γίνει δεκάδες επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και μελών του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπιμού στο Ιράκ και τη Συρία. Για τα περισσότερα από αυτά τα πλήγματα, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή με ρουκέτες, έχει αναλάβει την ευθύνη η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», μια νεφελώδης ομάδα τα μέλη της οποίας προέρχονται από ένοπλες, φιλοϊρανικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

