Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας νεκρός και οχτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε δρόμο κοντά στην Ιερουσαλήμ - Δείτε βίντεο

Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση,

Ιερουσαλήμ

Ένας νεκρός και οχτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης Παλαιστίνιων ενόπλων σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, σε σημείο ελέγχου κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ. Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τρεις Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πραγματοποίησαν την επίθεση, ανοίγοντας πυρ με «αυτόματα όπλα» εναντίον Ισραηλινών που κατευθύνονταν με τα ΙΧ τους προς την Ιερουσαλήμ.

Δύο από τους ένοπλους πυροβολήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στο σημείο, ενώ ο τρίτος τράπηκε σε φυγή, πριν πυροβοληθεί επίσης λίγη ώρα αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark