Ένας νεκρός και οχτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης Παλαιστίνιων ενόπλων σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, σε σημείο ελέγχου κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ. Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τρεις Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πραγματοποίησαν την επίθεση, ανοίγοντας πυρ με «αυτόματα όπλα» εναντίον Ισραηλινών που κατευθύνονταν με τα ΙΧ τους προς την Ιερουσαλήμ.

MDA spokesman, Zachi Heller:* *Preliminary report* At 07:29 a report was received at MDA's 101 hotline in the Jerusalem region, about gunshot wounds on Route 1, Jerusalem - Ma'ale Adumim, near the interchange. *From initial report only*, MDA medics and paramedics are providing… pic.twitter.com/rTfdTPmic4

Δύο από τους ένοπλους πυροβολήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στο σημείο, ενώ ο τρίτος τράπηκε σε φυγή, πριν πυροβοληθεί επίσης λίγη ώρα αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή.

The Palestinian terror does not stop. Once again, a shooting terror attack on Highway 1 from Ma'ale Adumim towards Jerusalem. 2 Terrorists were involved, both neutralized. As of now, 8 injured, 3 of them are in critical condition. pic.twitter.com/jdvlj2Dknm

Attack on Highway 1:

8 people were injured near Ma'ale Adumim, 3 seriously. The 3 terrorists were neutralized. 3 terrorists got out of a vehicle & opened fire at cars on the busy road, two of them were neutralized on the spot - and one while trying to escape. #HamasTerrorists pic.twitter.com/61OTwtwwof