Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνες για το χάος και τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, τρεις εβδομάδες αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να σφυροκοπούν τη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει αντιποίνων για την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

«Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ο θάνατος χιλιάδων αθώων», είπε ο Πούτιν και επανέλαβε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη, θεωρώντας πως είναι η μόνη λύση για μια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

«Οι κυρίαρχες ελίτ στις ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους είναι οι ωφελούμενοι από την παγκόσμια αστάθεια», είπε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, υποστηρίζοντας ότι ευθύνονται για τις εξελίξεις όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ουκρανία, το Ιράκ και τη Συρία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε επίσης το Κίεβο και τη Δύση για υποκίνηση των ταραχών που ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά, πρωτεύουσας της δημοκρατίας του Νταγκεστάν, όπου όχλος κινήθηκε απειλητικά εναντίον επιβατών πτήσης από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.