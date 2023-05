Τέξας: Η αστυνομία συνέλαβε συνεργούς του μακελάρη του Κλίβελαντ που σκότωσε 5 ανθρώπους - Τον βοήθησαν να κρυφτεί

Οι αρχές του Τέξας συνέλαβαν πολλά άτομα τα οποία πιστεύεται ότι βοήθησαν έναν άνδρα, ύποπτο για το φόνο πέντε γειτόνων του, να κρυφτεί επί τέσσερις ημέρες, την ώρα που η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το μακελειό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Κλίβελαντ του Τέξας, όταν οι γείτονες του 38χρονου Φρανσίσκο Οροπέσα του ζήτησαν να σταματήσει να πυροβολεί με το ημιαυτόματο τουφέκι του στην αυλή του, επειδή δεν μπορούσαν να κοιμίσουν το μωρό τους. Εκείνος, ως απάντηση, ξαναγέμισε το όπλο, μπήκε στο σπίτι των γειτόνων του και σκότωσε πέντε ανθρώπους – μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 8χρονο αγόρι.

Ο Οροπέσα συνελήφθη την Τρίτη.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο αναπληρωτής σερίφης της κομητείας Σαν Ζασίντο, ο Τιμ Κιν, είπε ότι έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις, αλλά δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τον ρόλο που έπαιξαν οι ύποπτοι αυτοί στο έγκλημα. «Όποιος βοήθησε αυτόν τον μανιακό σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια θέματα, εξ όσων γνωρίζω», είπε ο Κιν.

#BREAKING San Jacinto County Sheriff Greg Capers and @FBIHouston announce that Francisco Oropesa has been CAPTURED.

He was arrested this evening at around 6:45 p.m. at a home in Conroe, TX, after the #FBI received an anonymous tip with his location. #ClevelandTXshooting pic.twitter.com/9KySBs09UC