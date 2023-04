Μακελειό στο Τέξας: Πέντε νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Κλίβελαντ - Βίντεο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, και τρεις τραυματίστηκαν, μέσα σε σπίτι από τα πυρά ενόπλου που φέρεται να κρατούσε ένα τουφέκι AR-15, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23:30 τοπική ώρα, όταν αξιωματούχοι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας San Jacinto έλαβαν κλήση για περιστατικό στο Κλίβελαντ του Τέξας, μικρή πόλη που βρίσκεται περίπου 55 μίλια βόρεια του Χιούστον.

Όταν οι αρχές έφτασαν στην τοποθεσία βρήκαν πολλά θύματα πυροβολημένα μέσα στο σπίτι, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC.

4/29/2023

We were just notified that theres an active shooter in San Jacinto County,

In Trails End Subdivision

4 killed already, shooter is Hispanic male armed with an AR -15 and it's unknown if he's on foot or in a vehicle.